Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  177560 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  203501 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  188567 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  197467 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  199632 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  170772 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156394 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

Российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по гражданской инфраструктуре Славянска, Украина, 27 января. Ракета попала и почти разрушила керамическую мастерскую. Повреждения получили близлежащие жилые дома и детский сад, но о жертвах не сообщалось.

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Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые

Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.

Война •   •  6090 просмотра
Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые

WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины

По словам официальных лиц, Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, сосредоточенную на помощи в отражении российских наступательных действий, а не на возвращении утраченных территорий. Долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на трудности с финансированием, хотя он и не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.

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WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.

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Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 381 370 человек личного состава и 6271 танк.

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Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб

Украинские военно-воздушные силы сбили все 4 иранских беспилотника "Шахид", которые Россия использовала во время попыток нанесения ударов по Украине 7 марта, согласно сообщению Генерального штаба Украины. В сообщении не уточняется, где именно в Украине были перехвачены беспилотники.

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Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

Российские войска обстреляли украинские города Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии в ночь на 27 января. О жертвах не сообщается, но ущерб все еще оценивается.

Война •   •  11473 просмотра
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Китай и Северная Корея договорились об усилении тактического сотрудничества и защите общих интересов во время встречи вице-министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сонг Хуя. В этом году исполняется 75 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, которые они планируют использовать для углубления дружбы и сотрудничества.

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Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.

Общество •   •  12141 просмотра
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.

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Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб