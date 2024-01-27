Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Китай и Северная Корея договорились об усилении тактического сотрудничества и защите общих интересов во время встречи вице-министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сонг Хуя. В этом году исполняется 75 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, которые они планируют использовать для углубления дружбы и сотрудничества.