Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех
Российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по гражданской инфраструктуре Славянска, Украина, 27 января. Ракета попала и почти разрушила керамическую мастерскую. Повреждения получили близлежащие жилые дома и детский сад, но о жертвах не сообщалось.
Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.
WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины
По словам официальных лиц, Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, сосредоточенную на помощи в отражении российских наступательных действий, а не на возвращении утраченных территорий. Долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на трудности с финансированием, хотя он и не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 381 370 человек личного состава и 6271 танк.
Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб
Украинские военно-воздушные силы сбили все 4 иранских беспилотника "Шахид", которые Россия использовала во время попыток нанесения ударов по Украине 7 марта, согласно сообщению Генерального штаба Украины. В сообщении не уточняется, где именно в Украине были перехвачены беспилотники.
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду
Российские войска обстреляли украинские города Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии в ночь на 27 января. О жертвах не сообщается, но ущерб все еще оценивается.
Китай и КНДР договорились о защите общих интересов
Китай и Северная Корея договорились об усилении тактического сотрудничества и защите общих интересов во время встречи вице-министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сонг Хуя. В этом году исполняется 75 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, которые они планируют использовать для углубления дружбы и сотрудничества.
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.
Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.