З’явилися подробиці нічного удару "Іскандером" по Слов'янську, ракета влучила у керамічний цех
Київ • УНН
Російські війська завдали удару ракетою "Іскандер" по цивільній інфраструктурі Слов'янська, Україна, 27 січня. Ракета влучила і майже зруйнувала керамічну майстерню. Пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки та дитячий садок, але про жертви не повідомлялося.
Російська армія під ранок 27 січня ракетою "Іскандер" завдала удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська — ракета влучила у керамічний цех, який майже повністю зруйнований. Постраждали довколишні багатоповерхівки й дитсадок, загиблих чи поранених немає, розказав начальник МВА Вадим Лях, передає УНН.
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Постраждали довколишні багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибиті вікна
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ.
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