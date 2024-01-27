З’явилися подробиці нічного удару "Іскандером" по Слов'янську, ракета влучила у керамічний цех

Російська армія під ранок 27 січня ракетою "Іскандер" завдала удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська — ракета влучила у керамічний цех, який майже повністю зруйнований. Постраждали довколишні багатоповерхівки й дитсадок, загиблих чи поранених немає, розказав начальник МВА Вадим Лях, передає УНН.

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Постраждали довколишні багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибиті вікна розповів Вадим Лях.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ.

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