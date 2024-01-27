Окупанти зранку завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по Слов’янську – Генштаб
Київ • УНН
Російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" по об'єктах цивільної інфраструктури у Слов'янську 27 січня. Про це повідомив Генеральний штаб України. Напередодні Росія також завдала повітряного удару з використанням 4 ударних безпілотників "Шахід", які, за даними Генштабу, були збиті українською протиповітряною обороною.
Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Про це повідомив у ранковому зведенні 27 січня Генштаб, передає УНН.
Деталі
Також минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено
По Запоріжжю росіяни били імовірно "Іскандер-М" та С-400 - голова ОВА08.01.24, 15:59 • 26288 переглядiв