По Запоріжжю росіяни били імовірно "Іскандер-М" та С-400 - голова ОВА

Російські війська сьогодні вранці завдали ударів по Запоріжжю, імовірно, "Іскандер-М" та С-400. Є влучання по інфраструктурних об'єктах. Про це сказав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко під час брифінгу у понеділок, пише УНН.

Зфіксовано у нас 5 влучань. Два - по відкритій місцевості, у приватному секторі та біля багатоповерхівок. Ще три - по інфраструктурним об'єктах. Наразі деякі типи ракет вже встановлені, деякі ще ні. (...) По прильотах, то тих, що говорив, це, імовірно, було поки що "Іскандер-М" та С-400