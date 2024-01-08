По Запоріжжю росіяни били імовірно "Іскандер-М" та С-400 - голова ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, влучивши в об'єкти інфраструктури та житлові квартали, внаслідок чого 5 людей отримали поранення
Російські війська сьогодні вранці завдали ударів по Запоріжжю, імовірно, "Іскандер-М" та С-400. Є влучання по інфраструктурних об'єктах. Про це сказав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко під час брифінгу у понеділок, пише УНН.
Зфіксовано у нас 5 влучань. Два - по відкритій місцевості, у приватному секторі та біля багатоповерхівок. Ще три - по інфраструктурним об'єктах. Наразі деякі типи ракет вже встановлені, деякі ще ні. (...) По прильотах, то тих, що говорив, це, імовірно, було поки що "Іскандер-М" та С-400
З його слів, унаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, які були розташовані поруч з місцем "прильотів". Також понівечено транспортні засоби. Кілька автівок навіть згоріло.
"На цю годину відомо про 5 постраждалих - це 4 чоловіки та одна жінка. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, там навіть були ампутації", - сказав Малашко.
Знищені автівки та пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки ракетного удару рф по Запоріжжю08.01.24, 12:29 • 100779 переглядiв