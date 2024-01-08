По Запорожью россияне били предположительно "Искандер-М" и С-400 - глава ОВА

Российские войска сегодня утром нанесли удары по Запорожью, предположительно, "Искандер-М" и С-400. Есть попадания по инфраструктурным объектам. Об этом сказал начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

Зафиксировано у нас 5 попаданий. Два - по открытой местности, в частном секторе и возле многоэтажек. Еще три - по инфраструктурным объектам. Сейчас некоторые типы ракет уже установлены, некоторые еще нет. (...) По прилетам, то тех, что говорил, это, вероятно, были пока "Искандер-М" и С-400 сообщил Малашко.

По его словам, в результате удара взрывной волной и обломками повреждены частные и многоэтажные дома, которые были расположены рядом с местом "прилетов". Также изувечены транспортные средства. Несколько автомобилей даже сгорело.

"На этот час известно о 5 пострадавших - это 4 мужчины и одна женщина. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, там даже были ампутации", - сказал Малашко.

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