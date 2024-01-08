Уничтоженные машины и поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ракетного удара рф по Запорожью

Во время ракетной атаки на Запорожье россияне не искали военных целей, а ударили по гражданским районам города. Об этом заявил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Был на местах утренних прилетов. Ни одной военной цели. Воронки от ракет, уничтоженные гражданские машины, поврежденные дома - рассказал руководитель Запорожской ОВА.

Он также показал фото последствий российской ракетной атаки на Запорожье. По его словам, сейчас известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Все они находятся и больнице, больницах, один из них в тяжелом состоянии.

Дополнение

В Офисе генерального прокурора заявили, что уже начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 8 января 2024 года в 7:00 утра армия страны-агрессора нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, пострадали пятеро местных жителей - резюмировали в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что ракеты попали в открытые участки рядом с жилыми домами. Взрывной волной и обломками выбиты окна и повреждены балконы в многоэтажках. Уничтожены и изуродованы автомобили.

Также подверглись разрушениям промышленные объекты областного центра

Напомним,

В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью россияне выпустили в сторону Украины 59 воздушных целей. Силы противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

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