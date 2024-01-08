Уничтоженные машины и поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ракетного удара рф по Запорожью
В результате ракетного удара по Запорожью оккупационные войска рф попали в гражданские районы и повредили жилые дома.
Ракеты Х-101 враг изготавливает буквально перед тем, как снарядить ими свои самолеты, атакующие Украину
Враг, вероятно, производит ракеты Х-101 незадолго до их развертывания против Украины.
Несмотря на непогоду, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения, на автодорогах работают более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих
Несмотря на непогоду, все дороги остаются госзначения открытыми: более 1200 единиц техники и 1500 рабочих убирают снег.
Оккупанты усиливают ПВО: партизаны заметили российский ЗРК "Панцирь-С1" вблизи Севастополя
Украинские партизаны зафиксировали в оккупированном Севастополе российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", поскольку россия усиливает противовоздушную оборону на фоне украинских ударов.
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области: 73 населенных пункта снова со светом
ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области.
Задержан чиновник Укрзализныци, который помогал рф готовить удары по железнодорожным объектам Днепропетровщины
Сотрудник "Укрзализныци", завербованный фбс, задержан за шпионаж за эшелонами ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.
Враг атаковал Украину 59 воздушными целями: в ВС ВСУ подтвердили уничтожение всех "шахедов" и 18 крылатых ракет
Силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 18 крылатых ракет и 8 беспилотников "шахид".
Оккупанты обстреляли семь населенных пунктов, попали в дома и социальную инфраструктуру: последствия обстрелов Донетчины
российские обстрелы повредили дома и инфраструктуру в семи населенных пунктах Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный
Украина отбила массированную российскую атаку, сбив 8 беспилотников и 18 ракет из 59 запущенных. Целями были гражданские и военные объекты.
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
Новолуние 11 января - главное событие недели, считающееся идеальным для всех знаков Зодиака, чтобы строить планы на будущее. Астролог Ксения Базиленко советует до этого времени завершить текущие дела.