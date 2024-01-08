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Ворог атакував Україну 59 повітряними цілями: в ПС ЗСУ підтвердили знищення всіх "шахедів" та 18 крилатих ракет

Ворог атакував Україну 59 повітряними цілями: в ПС ЗСУ підтвердили знищення всіх "шахедів" та 18 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 31200 перегляди

Сили протиповітряної оборони України нейтралізували 18 крилатих ракет і 8 безпілотників "шахід".

Сили протиповітряної оборони у понеділок знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом з ночі армія рф випустила 59 повітряних цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН

Деталі 

Як зазначається, у ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Усього було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

 - 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);

- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти. 

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

"У підсумку захисники неба знищили:  8 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

- йдеться у повідомленні. 

В ПС ЗСУ додали, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

Вранці на Дніпропетровщині українська ППО збила дві російські ракети 08.01.24, 11:29 • 30661 перегляд

Тетяна Краєвська

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