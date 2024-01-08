Враг атаковал Украину 59 воздушными целями: в ВС ВСУ подтвердили уничтожение всех "шахедов" и 18 крылатых ракет

Силы противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего с ночи армия рф выпустила 59 воздушных целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в ночь на 8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

- 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф;

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. - рф;

- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс - рф.);

- 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

"В итоге защитники неба уничтожили: 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 - говорится в сообщении.

В ПС ВСУ добавили, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

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