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Знищені автівки та пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки ракетного удару рф по Запоріжжю

Знищені автівки та пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки ракетного удару рф по Запоріжжю

Київ • УНН

 • 100779 перегляди

В результаті ракетного удару по Запоріжжю окупаційні війська рф поцілили у цивільні райони та пошкодили житлові будинки.

Під час ракетної атаки на Запоріжжя росіяни не шукали військових цілей, а вдарили по цивільних районах міста. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі 

Був на місцях ранкових прильотів. Жодної військової цілі. Вирви від ракет, знищені цивільні автівки, пошкоджені будинки 

- розповів керівник Запорізької ОВА.

Він також показав фото наслідків російської ракетної атаки на Запоріжжя. За його словами, наразі відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Всі вони перебувають і лікарні, лікарнях, один з них у важкому стані.

Доповнення 

В Офісі генерального прокурора заявили, що вже розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 8 січня 2024 року о 7:00 ранку армія країни-агресора завдала чергового ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, постраждало п’ятеро місцевих мешканців

- резюмували у відомстві.

Правоохоронці розповіли, що ракети влучили у відкриті ділянки поруч із житловими будинками. Вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та пошкоджено балкони у багатоповерхівках. Знищено та понівечено автівки.

Також зазнали руйнувань промислові обʼєкти обласного центру

Нагадаємо

В Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни випустили у бік України 59 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони у понеділок знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Володимир Омельченко

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