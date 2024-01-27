Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

На Марсе нашли остатки древнего озера

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.