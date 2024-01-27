Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.
Утром российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил в утренней сводке 27 января Генштаб, передает УНН.
Детали
Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА уничтожены
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Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.
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