Через російський обстріл поранений чоловік Тягинка в селі на Херсонщині
Київ • УНН
російська армія обстріляла село Тягинка Херсонської області, в результаті чого постраждав 66-річний місцевий житель. Чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.
Російська армія обстріляла село Тягинка в Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Армія рф вдарила по Тягинці. Є поранений
Уточнюється, що внаслідок обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
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