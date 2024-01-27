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Через російський обстріл поранений чоловік Тягинка в селі на Херсонщині

Через російський обстріл поранений чоловік Тягинка в селі на Херсонщині

Київ • УНН

 • 30322 перегляди

російська армія обстріляла село Тягинка Херсонської області, в результаті чого постраждав 66-річний місцевий житель. Чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Російська армія обстріляла село Тягинка в Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Армія рф вдарила по Тягинці. Є поранений

- йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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