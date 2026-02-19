$43.290.03
Вражеские атаки и непогода оставили без света часть жителей в 8 областях, в Одесской области сложная ситуация - Минэнерго

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в 5 областях. В Одесской области ситуация со светом остается сложной после предыдущих атак врага.

Вражеские атаки и непогода оставили без света часть жителей в 8 областях, в Одесской области сложная ситуация - Минэнерго

Вражеские атаки оставили без электричества часть жителей в 5 областях, в Одесской области ситуация сложная, от непогоды перебои со светом в 6 областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Подробности

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, в Одесской области после предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру "ситуация сложная". "Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 458 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях", - указали в Минэнерго.

Также сообщается, что сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
