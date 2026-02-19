Ворожі атаки та негода залишили без світла частину жителів у 8 областях, на Одещині складна ситуація - Міненерго

$43.290.03
Ексклюзив
07:36 • 4780 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 21379 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 53614 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 47436 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 60179 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36584 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26170 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27830 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27203 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 19044 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій18 лютого, 23:39 • 11337 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo19 лютого, 00:14 • 15946 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф19 лютого, 00:51 • 13244 перегляди
Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієвPhoto19 лютого, 01:26 • 6572 перегляди
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ03:56 • 11551 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 22610 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 53615 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 34012 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 60180 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 70281 перегляди
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 13377 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 22007 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 23673 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 28569 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 40913 перегляди
Ворожі атаки та негода залишили без світла частину жителів у 8 областях, на Одещині складна ситуація - Міненерго

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлено споживачів у 5 областях. На Одещині ситуація зі світлом залишається складною після попередніх атак ворога.

Ворожі атаки та негода залишили без світла частину жителів у 8 областях, на Одещині складна ситуація - Міненерго

Ворожі атаки залишили без електрики частину жителів у 5 областях, в Одеській області ситуація складна, від негоди перебої зі світлом у 6 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях", - зазначили у Міненерго.

Як повідомляється, на Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру "ситуація складна". "Відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях", - вказали у Міненерго.

Також повідомляється, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Окремі будинки в житлових кварталах Одеси вже заживлюють генераторами - ОП18.02.26, 19:26 • 3930 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область