Ворожі атаки та негода залишили без світла частину жителів у 8 областях, на Одещині складна ситуація - Міненерго
Київ • УНН
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлено споживачів у 5 областях. На Одещині ситуація зі світлом залишається складною після попередніх атак ворога.
Ворожі атаки залишили без електрики частину жителів у 5 областях, в Одеській області ситуація складна, від негоди перебої зі світлом у 6 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях", - зазначили у Міненерго.
Як повідомляється, на Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру "ситуація складна". "Відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.
"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях", - вказали у Міненерго.
Також повідомляється, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
