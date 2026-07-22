Вражеские атаки оставили без света часть восьми областей

Вражеские атаки оставили без света часть 8 областей Украины, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 22 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 8,5% ниже, чем в то же время предыдущего дня – во вторник. Причина изменений – снижение температуры воздуха во всех регионах Украины до комфортных значений. Это уменьшает потребность в массовом использовании кондиционеров потребителями. Вчера, 21 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован днём. Он был на 1,5% ниже, чем максимум предыдущих суток – в понедельник, 20 июля. Причина – спад жары в большинстве областей.

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