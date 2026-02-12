$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 6358 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 11697 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 13063 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 17141 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 18482 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20560 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22409 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28218 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74082 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49362 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Воспитанники ФК "Локомотив", чью базу разрушила рф, передали президенту FIFA футбольный мяч

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Дети киевской футбольной академии "Локомотив", чья база была разрушена российским обстрелом, передали мяч президенту FIFA Джанни Инфантино. Они просят поддержать украинских детей и не возвращать россию в международный футбол.

Воспитанники ФК "Локомотив", чью базу разрушила рф, передали президенту FIFA футбольный мяч

Воспитанники столичного футбольного клуба "Локомотив", база которого была разрушена в январе 2024 года российским обстрелом, передали президенту FIFA Джанни Инфантино футбольный мяч. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН

Сегодня воспитанники киевской футбольной академии "Локомотив" передали Президенту ФИФА Джанни Инфантино футбольный мяч. Еврокомиссар Глен Микалеф, который вызвался передать мяч, в свою очередь подчеркнул: "эти дети хотят играть, жить, мечтать без страха 

- говорится в сообщении. 

В МИД отметили, что для украинских детей футбол – это надежда на безопасное детство и нормальную жизнь. 

Дети "Локомотива" рассказали, как живут под обстрелами. Они напомнили, что 23 января ракета разрушила их спорткомплекс. С тех пор они не могут тренироваться на родной базе. В обращении детей к Джанни Инфантино сказано: "Честная игра – это уважение к соперникам, правилам и всем участникам соревнований. Россия не уважает эти правила. Мы просим вас поддержать детей Украины, которые хотят играть в футбол и жить без страха". Мы поддерживаем этот призыв детей. россия ежедневно бьет по украинским городам и общинам. россия убивает детей и разрушает спортивные объекты. россия уничтожает электростанции и энергетику 

- добавили в МИД. 

В министерстве также напомнили позицию Украины: россия использует спорт для оправдания агрессии, именно поэтому ее возвращение в футбол недопустимо.

Мы разделяем подход: fair play, который в свою очередь не может существовать без ответственности. Призываем ФИФА действовать последовательно и принципиально – придерживаться позиции отстранения россии от международных соревнований, а также усиливать защиту детей через футбольные программы и поддерживать инициативы, возвращающие детям возможность тренироваться и радоваться своим достижениям. Футбольный мяч может нести надежду. Этот мяч из Киева – о совместной ответственности за будущее этих детей и всего украинского спорта 

- подчеркнули в МИД. 

Дополнение

Как сообщал УНН, МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

ФК "Локомотив" решил поддержать спортсмена, записав видео на фоне собственного стадиона, который был разрушен российскими обстрелами в январе 2024 года. 

Напомним 

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила Россия. 

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям. Это подтверждено после коммуникации с представителями FIFA на разных уровнях.

Павел Башинский

