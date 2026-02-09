Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань - УАФ
Київ • УНН
Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань. Це підтверджено після комунікації з представниками FIFA на різних рівнях.
Рада FIFA не розглядає повернення росії до футбольних змагань під егідою асоціації. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає УНН.
Хочу почати з головної новини тижня. Йдеться про інтерв’ю президента FIFA Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ зреагувало негайно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна - поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу
Він зазначив, що була комунікація з представниками FIFA на різних рівнях, які підтвердили, що повернення росіян до футбольних змагань не розглядається.
Наразі Рада FIFA не розглядає повернення росіян. Цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ. Я планую зустріч з Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні, і нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена та єдина - повернення росіян до змагань не розглядається
Доповнення
Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.
Ми мусимо. Безумовно. Оскільки ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування та ненависті
Він додав, що, на його думку, "допомогло б, якби дівчата та хлопці з росії мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи".
Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія.
У Єврокомісії засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол.