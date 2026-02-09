Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань - УАФ

Рада FIFA не розглядає повернення росії до футбольних змагань під егідою асоціації. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає УНН.

Хочу почати з головної новини тижня. Йдеться про інтерв’ю президента FIFA Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ зреагувало негайно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна - поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу

Він зазначив, що була комунікація з представниками FIFA на різних рівнях, які підтвердили, що повернення росіян до футбольних змагань не розглядається.

Наразі Рада FIFA не розглядає повернення росіян. Цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ. Я планую зустріч з Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні, і нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена та єдина - повернення росіян до змагань не розглядається