Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань - УАФ

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 14248 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 27327 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 32972 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 50322 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 49761 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40921 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39508 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26684 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18135 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13499 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 25836 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 10288 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28300 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 17976 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 7646 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 7732 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 55485 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 76893 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 93769 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 87222 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Сумська область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28354 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36003 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 49273 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50043 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 58293 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Facebook

Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань - УАФ

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань. Це підтверджено після комунікації з представниками FIFA на різних рівнях.

Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань - УАФ

Рада FIFA не розглядає повернення росії до футбольних змагань під егідою асоціації. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає УНН

Хочу почати з головної новини тижня. Йдеться про інтерв’ю президента FIFA Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ зреагувало негайно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна - поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу 

- сказав Шевченко. 

Він зазначив, що була комунікація з представниками FIFA на різних рівнях, які підтвердили, що повернення росіян до футбольних змагань не розглядається. 

Наразі Рада FIFA не розглядає повернення росіян. Цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ. Я планую зустріч з Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні, і нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена та єдина - повернення росіян до змагань не розглядається 

- додав Шевченко. 

Доповнення

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Ми мусимо. Безумовно. Оскільки ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування та ненависті 

- сказав Інфантіно. 

Він додав, що, на його думку, "допомогло б, якби дівчата та хлопці з росії мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи". 

Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія. 

У Єврокомісії засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол.

Павло Башинський

СпортПолітика
Санкції
Війна в Україні
Андрій Шевченко
Європейська комісія
Україна