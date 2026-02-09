Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям - УАФ
Киев • УНН
Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям. Это подтверждено после коммуникации с представителями FIFA на разных уровнях.
Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента FIFA Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ отреагировало немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна - пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол
Он отметил, что была коммуникация с представителями FIFA на разных уровнях, которые подтвердили, что возвращение россиян к футбольным соревнованиям не рассматривается.
В настоящее время Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян. Эту информацию также обнародовали европейские СМИ. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и едина - возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается
Дополнение
Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.
Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти
Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девочки и мальчики из россии имели возможность играть в футбол в других частях Европы".
Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия.
В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол.