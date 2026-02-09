Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям - УАФ

Совет FIFA не рассматривает возвращение России к футбольным соревнованиям под эгидой ассоциации. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, передает УНН.

Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента FIFA Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ отреагировало немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна - пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол

Он отметил, что была коммуникация с представителями FIFA на разных уровнях, которые подтвердили, что возвращение россиян к футбольным соревнованиям не рассматривается.

В настоящее время Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян. Эту информацию также обнародовали европейские СМИ. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и едина - возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается