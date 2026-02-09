$43.050.09
13661 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 25907 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 31720 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 49073 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 48734 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 40396 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 39066 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26590 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18074 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13458 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям - УАФ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям. Это подтверждено после коммуникации с представителями FIFA на разных уровнях.

Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям - УАФ

Совет FIFA не рассматривает возвращение России к футбольным соревнованиям под эгидой ассоциации. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, передает УНН

Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента FIFA Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ отреагировало немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна - пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол 

- сказал Шевченко. 

Он отметил, что была коммуникация с представителями FIFA на разных уровнях, которые подтвердили, что возвращение россиян к футбольным соревнованиям не рассматривается. 

В настоящее время Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян. Эту информацию также обнародовали европейские СМИ. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и едина - возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается 

- добавил Шевченко. 

Дополнение

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти 

- сказал Инфантино. 

Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девочки и мальчики из россии имели возможность играть в футбол в других частях Европы". 

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия. 

В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол.

Павел Башинский

Санкции
Война в Украине
Андрей Шевченко
Европейская комиссия
Украина