У ЄС засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол

Єврокомісар з питань спорту Глен Мікалеф засудив заклик президента FIFA Джанні Інфантіно повернути росіян у міжнародний футбол. Він наголосив, що спорт не існує у вакуумі та відображає цінності суспільства.

У Єврокомісії засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейського комісара з питань спорту Глена Мікалефа. Деталі Як зазначив європейський комісар, "спорт не існує у вакуумі. Він відображає те, ким люди є і що вони вирішили відстоювати". Дозволити агресорам повернутися до світового футболу, ніби нічого не сталося, означає ігнорувати реальні ризики для безпеки та глибокий біль, спричинений війною. Прапори, форма та гімни символізують держави, дії та цінності - заявив він. Мікалеф додав, що футбол задає тон світовому спорту. Контекст Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що розглядає можливість повернення росіян до міжнародного футболу. Він стверджував, що заборона не принесла результатів. Українська асоціація футболу та МЗС України закликали не змінювати позицію через триваючу війну. Через це Інфантіно внесли до бази даних сайту "Миротворець". В інформації бази вказано, що президент FIFA був раніше нагороджений російським Орденом Дружби, який він отримав з рук диктатора володимира путіна. Згодом у FIFA заявили, що не планують повертати росіян до змагань під егідою асоціації. Нагадаємо Високопосадовці UEFA вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.