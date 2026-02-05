$43.170.02
09:33 • 180 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 850 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 1232 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 5766 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 16467 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26975 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 21279 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20571 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20531 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 19107 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
У ЄС засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Єврокомісар з питань спорту Глен Мікалеф засудив заклик президента FIFA Джанні Інфантіно повернути росіян у міжнародний футбол. Він наголосив, що спорт не існує у вакуумі та відображає цінності суспільства.

У ЄС засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол

У Єврокомісії засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейського комісара з питань спорту Глена Мікалефа.

Деталі

Як зазначив європейський комісар, "спорт не існує у вакуумі. Він відображає те, ким люди є і що вони вирішили відстоювати".

Дозволити агресорам повернутися до світового футболу, ніби нічого не сталося, означає ігнорувати реальні ризики для безпеки та глибокий біль, спричинений війною. Прапори, форма та гімни символізують держави, дії та цінності 

- заявив він.

Мікалеф додав, що футбол задає тон світовому спорту.

Контекст

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що розглядає можливість повернення росіян до міжнародного футболу. Він стверджував, що заборона не принесла результатів. Українська асоціація футболу та МЗС України закликали не змінювати позицію через триваючу війну.

Через це Інфантіно внесли до бази даних сайту "Миротворець". В інформації бази вказано, що президент FIFA був раніше нагороджений російським Орденом Дружби, який він отримав з рук диктатора володимира путіна.

Згодом у FIFA заявили, що не планують повертати росіян до змагань під егідою асоціації.

Нагадаємо

Високопосадовці UEFA вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.

Євген Устименко

Україна