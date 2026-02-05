В ЕС осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол
Еврокомиссар по вопросам спорта Глен Микалеф осудил призыв президента FIFA Джанни Инфантино вернуть россиян в международный футбол. Он подчеркнул, что спорт не существует в вакууме и отражает ценности общества.
В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейского комиссара по вопросам спорта Глена Микалефа.
Подробности
Как отметил европейский комиссар, "спорт не существует в вакууме. Он отражает то, кем люди являются и что они решили отстаивать".
Позволить агрессорам вернуться в мировой футбол, как будто ничего не произошло, означает игнорировать реальные риски для безопасности и глубокую боль, вызванную войной. Флаги, форма и гимны символизируют государства, действия и ценности
Микалеф добавил, что футбол задает тон мировому спорту.
Контекст
Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что рассматривает возможность возвращения россиян в международный футбол. Он утверждал, что запрет не принес результатов. Украинская ассоциация футбола и МИД Украины призвали не менять позицию из-за продолжающейся войны.
Из-за этого Инфантино внесли в базу данных сайта "Миротворец". В информации базы указано, что президент FIFA был ранее награжден российским Орденом Дружбы, который он получил из рук диктатора владимира путина.
Впоследствии в FIFA заявили, что не планируют возвращать россиян к соревнованиям под эгидой ассоциации.
Напомним
Высокопоставленные чиновники UEFA считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.