В ЕС осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол

В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейского комиссара по вопросам спорта Глена Микалефа.

Как отметил европейский комиссар, "спорт не существует в вакууме. Он отражает то, кем люди являются и что они решили отстаивать".

Позволить агрессорам вернуться в мировой футбол, как будто ничего не произошло, означает игнорировать реальные риски для безопасности и глубокую боль, вызванную войной. Флаги, форма и гимны символизируют государства, действия и ценности