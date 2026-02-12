$43.030.06
Графіки відключень електроенергії
Вихованці ФК “Локомотив”, чию базу зруйнувала рф, передали президенту FIFA футбольний м'яч

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Діти київської футбольної академії "Локомотив", чия база була зруйнована російським обстрілом, передали м'яч президенту FIFA Джанні Інфантіно. Вони просять підтримати українських дітей та не повертати Росію у міжнародний футбол.

Вихованці ФК “Локомотив”, чию базу зруйнувала рф, передали президенту FIFA футбольний м'яч

Вихованці столичного футбольного клубу "Локомотив", база якого була зруйнована у січні 2024 року російським обстрілом, передали президенту FIFA Джанні Інфантіно футбольний м'яч. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає УНН

Сьогодні вихованці київської футбольної академії "Локомотив" передали Президенту ФІФА Джанні Інфантіно футбольний м'яч. Єврокомісар Глен Мікалеф, який зголосився передати м’яча у свою чергу підкреслив: "ці діти хочуть грати, жити, мріяти без страху 

- йдеться в повідомленні. 

У МЗС зазначили, що для українських дітей футбол – це надія на безпечне дитинство і нормальне життя. 

Діти "Локомотива" розповіли, як живуть під обстрілами. Вони нагадали, що 23 січня ракета зруйнувала їхній спорткомплекс. Відтоді вони не можуть тренуватися на рідній базі. У зверненні дітей до Джанні Інфантіно зазначено: "Чесна гра – це повага до суперників, правил і всіх учасників змагань. росія не поважає ці правила. Ми просимо вас підтримати дітей України, які хочуть грати у футбол і жити без страху". Ми підтримуємо цей заклик дітей. росія щодня б’є по українських містах і громадах. росія вбиває дітей та руйнує спортивні обʼєкти. росія нищить електростанції та енергетику 

- додали в МЗС. 

У міністерстві також нагадали позицію України: росія використовує спорт для виправдання агресії, саме тому її повернення у футбол є неприпустимим.

Ми поділяємо підхід: fair play, який в свою чергу не може існувати без відповідальності. Закликаємо ФІФА діяти послідовно і принципово – дотримуватися позиції відсторонення росії від міжнародних змагань, а також посилювати захист дітей через футбольні програми та підтримувати ініціативи, що повертають дітям можливість тренуватись та радіти своїм досягенням. Футбольний м’яч може нести надію. Цей м’яч із Києва – про спільну відповідальність за майбутнє цих дітей та усього українського спорту 

- наголосили у МЗС. 

Доповнення

Як повідомляв УНН, МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

ФК "Локомотив" вирішив підтримати спортсмена, записавши відео на фоні власного стадіону, який був зруйнований російськими обстрілами у січні 2024 року. 

Нагадаємо 

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія. 

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань. Це підтверджено після комунікації з представниками FIFA на різних рівнях.

Павло Башинський

