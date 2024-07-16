После поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Китай и Россию доверие к его стране в ЕС упало до нуля. А впрочем, Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС. Об этом в интервью Суспільному заявила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, передает УНН.

Детали

По ее словам, пока нет возможности лишить Венгрию председательства, но страны ЕС могут публично бойкотировать политику Орбана.

Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года - рассказала Юрова.

Также она успокоила, что несмотря на свои действия, Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.

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Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах - уверена вице-президент ЕС.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней после этого, венгерский премьер совершил неанонсированный визит в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В завершение Виктор Орбан отправился в Китай. Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с Орбаном также говорил о «скором прекращении огня и политическом урегулировании» российско-украинской войны.

Напомним,

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для встреч с Путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.

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