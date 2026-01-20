$43.180.08
19 января, 18:36 • 21535 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 47686 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 39823 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 41083 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 35959 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 44121 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 20739 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 53744 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 51015 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19175 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
В Запорожье более 190 человек остались без света, область почти сутки находится под воздушной тревогой

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Запорожье 197 потребителей обесточены из-за российских атак. Запорожская область почти сутки находится под непрерывной воздушной тревогой.

В Запорожье более 190 человек остались без света, область почти сутки находится под воздушной тревогой

В Запорожье по состоянию на утро 20 января в результате российских атак было обесточено 197 потребителей. В то же время Запорожская область почти сутки живет под непрерывной воздушной тревогой, сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Ивана Федорова.

Подробности

Как отметил чиновник, специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением питания.

Сложно. Физически и психологически. Но область работает, службы на местах, критическая инфраструктура держится, помощь людям оказывается там, где это нужно

 - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 20 января российские оккупанты атаковали промышленный объект в Полтавской области. Спасатели ГСЧС и Укрзализныци оперативно ликвидировали возгорание.

Евгений Устименко

