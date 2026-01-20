В Запорожье более 190 человек остались без света, область почти сутки находится под воздушной тревогой

В Запорожье по состоянию на утро 20 января в результате российских атак было обесточено 197 потребителей. В то же время Запорожская область почти сутки живет под непрерывной воздушной тревогой, сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Ивана Федорова.

Подробности

Как отметил чиновник, специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением питания.

Сложно. Физически и психологически. Но область работает, службы на местах, критическая инфраструктура держится, помощь людям оказывается там, где это нужно - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 20 января российские оккупанты атаковали промышленный объект в Полтавской области. Спасатели ГСЧС и Укрзализныци оперативно ликвидировали возгорание.