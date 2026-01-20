росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині вночі: показали наслідки

У Полтавській області вночі російські війська атакували промисловий об'єкт, сталися пожежі, які вже загасили, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Як зазначається, рятувальники оперативно їх ліквідували.

До робіт, за повідомленням, залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяга Укрзалізниці.

