росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині вночі: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі на Полтавщині російські війська атакували промисловий об'єкт, спричинивши пожежі. Рятувальники ДСНС та Укрзалізниці оперативно ліквідували займання.
У Полтавській області вночі російські війська атакували промисловий об'єкт, сталися пожежі, які вже загасили, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
Полтавщина: вночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту. Виникли пожежі на кількох локаціях
Як зазначається, рятувальники оперативно їх ліквідували.
До робіт, за повідомленням, залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяга Укрзалізниці.
