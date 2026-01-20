росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині вночі: показали наслідки

$43.180.08
19 січня, 18:36 • 21225 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 46899 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 39194 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 40489 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 35495 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 43386 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20590 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 53185 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 50459 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19163 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині вночі: показали наслідки

Київ • УНН

 50 перегляди

Вночі на Полтавщині російські війська атакували промисловий об'єкт, спричинивши пожежі. Рятувальники ДСНС та Укрзалізниці оперативно ліквідували займання.

росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині вночі: показали наслідки

У Полтавській області вночі російські війська атакували промисловий об'єкт, сталися пожежі, які вже загасили, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Полтавщина: вночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту. Виникли пожежі на кількох локаціях

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, рятувальники оперативно їх ліквідували.

До робіт, за повідомленням, залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяга Укрзалізниці.

Рівненщина зазнала атаки рф: ушкоджено критичну інфраструктуру, 10 тис. споживачів без світла20.01.26, 09:30

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Полтавська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій