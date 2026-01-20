Рівненщина зазнала атаки рф: ушкоджено критичну інфраструктуру, 10 тис. споживачів без світла
Київ • УНН
Рівненська область пережила повітряну атаку, внаслідок якої пошкоджено критичну інфраструктуру. Понад 10 тисяч споживачів залишилися без світла, є пошкодження житлових будинків та автомобілів.
Рівненська область зазнала атаки рф, є ушкодження критичної інфраструктури, без світла понад 10 тис. споживачів, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога. Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області
З його слів, також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.
"За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - вказав він.
