$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 20854 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 45937 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 38450 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 39792 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 34951 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 42563 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20413 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 52572 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 49869 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19147 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Рівненщина зазнала атаки рф: ушкоджено критичну інфраструктуру, 10 тис. споживачів без світла

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Рівненська область пережила повітряну атаку, внаслідок якої пошкоджено критичну інфраструктуру. Понад 10 тисяч споживачів залишилися без світла, є пошкодження житлових будинків та автомобілів.

Рівненщина зазнала атаки рф: ушкоджено критичну інфраструктуру, 10 тис. споживачів без світла

Рівненська область зазнала атаки рф, є ушкодження критичної інфраструктури, без світла понад 10 тис. споживачів, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога. Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області

- написав Коваль.

З його слів, також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

"За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - вказав він.

На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури20.01.26, 09:00 • 1304 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рівненська область