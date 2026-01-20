Рівненщина зазнала атаки рф: ушкоджено критичну інфраструктуру, 10 тис. споживачів без світла

Рівненська область зазнала атаки рф, є ушкодження критичної інфраструктури, без світла понад 10 тис. споживачів, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога. Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області - написав Коваль.

З його слів, також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

"За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - вказав він.

На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури