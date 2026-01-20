Ровенская область подверглась атаке рф: повреждена критическая инфраструктура, 10 тыс. потребителей без света

Ровенская область подверглась атаке рф, есть повреждения критической инфраструктуры, без света более 10 тыс. потребителей, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром Ровенщина пережила еще одну воздушную атаку врага. Из-за повреждений критической инфраструктуры обесточено более 10 тыс. абонентов в области - написал Коваль.

По его словам, также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

"По предварительной информации, люди ранений не получили", - указал он.

В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры