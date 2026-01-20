$43.180.08
08:19 • 2976 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 2372 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 25056 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 54291 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 45248 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 45921 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39636 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 50693 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21889 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58713 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Ровенская область подверглась атаке рф: повреждена критическая инфраструктура, 10 тыс. потребителей без света

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Ровенская область пережила воздушную атаку, в результате которой повреждена критическая инфраструктура. Более 10 тысяч потребителей остались без света, есть повреждения жилых домов и автомобилей.

Ровенская область подверглась атаке рф: повреждена критическая инфраструктура, 10 тыс. потребителей без света

Ровенская область подверглась атаке рф, есть повреждения критической инфраструктуры, без света более 10 тыс. потребителей, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром Ровенщина пережила еще одну воздушную атаку врага. Из-за повреждений критической инфраструктуры обесточено более 10 тыс. абонентов в области

- написал Коваль.

По его словам, также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

"По предварительной информации, люди ранений не получили", - указал он.

В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры20.01.26, 09:00 • 2004 просмотра

