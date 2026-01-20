Ровенская область подверглась атаке рф: повреждена критическая инфраструктура, 10 тыс. потребителей без света
Киев • УНН
Ровенская область пережила воздушную атаку, в результате которой повреждена критическая инфраструктура. Более 10 тысяч потребителей остались без света, есть повреждения жилых домов и автомобилей.
Ровенская область подверглась атаке рф, есть повреждения критической инфраструктуры, без света более 10 тыс. потребителей, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром Ровенщина пережила еще одну воздушную атаку врага. Из-за повреждений критической инфраструктуры обесточено более 10 тыс. абонентов в области
По его словам, также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.
"По предварительной информации, люди ранений не получили", - указал он.
