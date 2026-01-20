$43.180.08
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55
В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Ночью враг атаковал Винницкую область, попав в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная во вторник в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших

- написала Заболотная.

Удары рф по Киеву и энергетике Украины являются сознательным террором против гражданских - ЦПД20.01.26, 08:50

Юлия Шрамко

Война в Украине
Винницкая область