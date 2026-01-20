В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Винницкую область, попав в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
В Винницкой области из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная во вторник в Telegram, пишет УНН.
В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших
