На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Вінницьку область, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
У Вінницькій області через ворожу атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.
Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих
Удари рф по Києву і енергетиці України є свідомим терором проти цивільних - ЦПД20.01.26, 08:50 • 888 переглядiв