19 січня, 18:36 • 18111 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 39221 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 32777 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 34343 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 30669 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 35822 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 19091 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 47504 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 44923 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19053 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Вночі ворог атакував Вінницьку область, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У Вінницькій області через ворожу атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.

Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих

- написала Заболотна.

Удари рф по Києву і енергетиці України є свідомим терором проти цивільних - ЦПД20.01.26, 08:50 • 888 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вінницька область