На Вінниччині через ворожу атаку є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У Вінницькій області через ворожу атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.

Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих - написала Заболотна.

