Russia attacked an industrial facility in Poltava region overnight: consequences shown
Kyiv • UNN
Overnight, Russian troops attacked an industrial facility in Poltava region, causing fires. Rescuers from the State Emergency Service and Ukrzaliznytsia promptly extinguished the blazes.
In Poltava region, Russian troops attacked an industrial facility at night, causing fires that have already been extinguished, the State Emergency Service of Ukraine reported on Tuesday, writes UNN.
Poltava region: Russians attacked an industrial facility at night. Fires broke out in several locations.
As noted, rescuers promptly eliminated them.
According to the report, State Emergency Service equipment, as well as 2 Ukrzaliznytsia fire trains, were involved in the work.
Rivne region attacked by Russia: critical infrastructure damaged, 10,000 consumers without electricity20.01.26, 09:30 • 650 views