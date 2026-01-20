россия атаковала промышленный объект на Полтавщине ночью: показали последствия

$43.180.08
19 января, 18:36 • 21173 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 46737 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 39071 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 40377 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 35404 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 43216 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 20552 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 53058 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 50332 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19160 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 53064 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 50338 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 66702 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26
россия атаковала промышленный объект на Полтавщине ночью: показали последствия

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ночью на Полтавщине российские войска атаковали промышленный объект, вызвав пожары. Спасатели ГСЧС и Укрзализныци оперативно ликвидировали возгорание.

россия атаковала промышленный объект на Полтавщине ночью: показали последствия

В Полтавской области ночью российские войска атаковали промышленный объект, произошли пожары, которые уже потушили, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Полтавщина: ночью россияне нанесли удар по промышленному объекту. Возникли пожары на нескольких локациях

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, спасатели оперативно их ликвидировали.

К работам, по сообщению, привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци.

Ровенская область подверглась атаке рф: повреждена критическая инфраструктура, 10 тыс. потребителей без света20.01.26, 09:30 • 462 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Полтавская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям