россия атаковала промышленный объект на Полтавщине ночью: показали последствия
Ночью на Полтавщине российские войска атаковали промышленный объект, вызвав пожары. Спасатели ГСЧС и Укрзализныци оперативно ликвидировали возгорание.
В Полтавской области ночью российские войска атаковали промышленный объект, произошли пожары, которые уже потушили, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Полтавщина: ночью россияне нанесли удар по промышленному объекту. Возникли пожары на нескольких локациях
Как отмечается, спасатели оперативно их ликвидировали.
К работам, по сообщению, привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци.
