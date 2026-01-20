россия атаковала промышленный объект на Полтавщине ночью: показали последствия

В Полтавской области ночью российские войска атаковали промышленный объект, произошли пожары, которые уже потушили, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Как отмечается, спасатели оперативно их ликвидировали.

К работам, по сообщению, привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци.

