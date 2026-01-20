У Запоріжжі понад 190 людей опинились без світла, область майже добу перебуває під повітряною тривогою

У Запоріжжі станом на ранок 20 січня внаслідок російських атак було знеструмлено 197 споживачів. Водночас Запорізька область майже добу живе під безперервною повітряною тривогою, повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Деталі

Як зазначив чиновник, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення.

Складно. Фізично і психологічно. Але область працює, служби на місцях, критична інфраструктура тримається, допомога людям надається там, де це потрібно - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

