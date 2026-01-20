У Запоріжжі понад 190 людей опинились без світла, область майже добу перебуває під повітряною тривогою

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 21548 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 47730 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 39857 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 41115 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 35979 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 44160 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20745 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 53776 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 51042 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19175 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 22398 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 21046 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 5018 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 17273 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 16952 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 2268 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 44113 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 53739 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 51009 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 67346 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 22998 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 38430 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 32453 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 37267 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 49275 перегляди
У Запоріжжі понад 190 людей опинились без світла, область майже добу перебуває під повітряною тривогою

Київ • УНН

 • 18 перегляди

В Запоріжжі 197 споживачів знеструмлено через російські атаки. Запорізька область майже добу перебуває під безперервною повітряною тривогою.

У Запоріжжі понад 190 людей опинились без світла, область майже добу перебуває під повітряною тривогою

У Запоріжжі станом на ранок 20 січня внаслідок російських атак було знеструмлено 197 споживачів. Водночас Запорізька область майже добу живе під безперервною повітряною тривогою, повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Деталі

Як зазначив чиновник, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення.

Складно. Фізично і психологічно. Але область працює, служби на місцях, критична інфраструктура тримається, допомога людям надається там, де це потрібно

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 20 січня російські окупанти атакували промисловий об’єкт у Полтавській області. Рятувальники ДСНС та Укрзалізниці оперативно ліквідували займання.

Євген Устименко

