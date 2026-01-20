У Запоріжжі понад 190 людей опинились без світла, область майже добу перебуває під повітряною тривогою
Київ • УНН
В Запоріжжі 197 споживачів знеструмлено через російські атаки. Запорізька область майже добу перебуває під безперервною повітряною тривогою.
У Запоріжжі станом на ранок 20 січня внаслідок російських атак було знеструмлено 197 споживачів. Водночас Запорізька область майже добу живе під безперервною повітряною тривогою, повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Деталі
Як зазначив чиновник, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення.
Складно. Фізично і психологічно. Але область працює, служби на місцях, критична інфраструктура тримається, допомога людям надається там, де це потрібно
Нагадаємо
У ніч на 20 січня російські окупанти атакували промисловий об’єкт у Полтавській області. Рятувальники ДСНС та Укрзалізниці оперативно ліквідували займання.