В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев

В ближайшие дни в Украине ожидается штормовой ветер и заморозки, объявлен оранжевый уровень опасности, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Заморозки в Украине – где и когда ждать:

▪️ночью 7 апреля: на почве 0-3° в западных, северных и большинстве центральных областей; в воздухе 0-3° на Закарпатье;

▪️ночью 8 апреля: на почве 0-3° по всей Украине; в воздухе 0-3° на Закарпатье, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине;

▪️ночью 9 апреля: на почве 0-3° по всей Украине; в воздухе 0-3° кроме вышеупомянутых областей и на Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине.

В ГСЧС добавили, что объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Порывы ветра могут привести к усложнению работы энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Заморозки представляют опасность для раннецветущих плодовых деревьев. Будьте осторожны во время пребывания на улице – держитесь подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов