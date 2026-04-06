В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает о заморозках до -3 градусов и сильных порывах ветра 7-9 апреля. Непогода угрожает работе энергетиков, транспорта и плодовым деревьям.
В ближайшие дни в Украине ожидается штормовой ветер и заморозки, объявлен оранжевый уровень опасности, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Днем 7 апреля в западных областях скорость ветра будет достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)
Заморозки в Украине – где и когда ждать:
▪️ночью 7 апреля: на почве 0-3° в западных, северных и большинстве центральных областей; в воздухе 0-3° на Закарпатье;
▪️ночью 8 апреля: на почве 0-3° по всей Украине; в воздухе 0-3° на Закарпатье, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине;
▪️ночью 9 апреля: на почве 0-3° по всей Украине; в воздухе 0-3° кроме вышеупомянутых областей и на Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине.
В ГСЧС добавили, что объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Порывы ветра могут привести к усложнению работы энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Заморозки представляют опасность для раннецветущих плодовых деревьев. Будьте осторожны во время пребывания на улице – держитесь подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов
