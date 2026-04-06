В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Київ • УНН
ДСНС попереджає про заморозки до -3 градусів та сильні пориви вітру 7-9 квітня. Негода загрожує роботі енергетиків, транспорту та плодовим деревам.
У найближчі дні в Україні очікують штормовий вітер та заморозки, оголошено помаранчевий рівень небезпеки, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Вдень 7 квітня у західних областях швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)
Заморозки в Україні – де та коли чекати:
▪️вночі 7 квітня: на ґрунті 0-3° у західних, північних та більшості центральних областей; у повітрі 0-3° на Закарпатті;
▪️вночі 8 квітня: на ґрунті 0-3° по всій Україні; у повітрі 0-3° на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині;
▪️вночі 9 квітня: на ґрунті 0-3° по всій Україні; у повітрі 0-3° окрім вищезгаданих областей та на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.
У ДСНС додали, що оголошений ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
Пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для ранньоквітучих плодових дерев. Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся подалі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів
