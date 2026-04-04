Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання

У найближчі три дні в Україні погіршиться погоди - очікують дощі, а подекуди з мокрим снігом, а також заморозки на грунті. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Завтра без опадів, лише на сході та південному сході вночі місцями невеликий дощ; 6-7 квітня в Україні невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у понеділок та вівторок місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вночі 1-9° тепла (6 квітня на сході, північному сході, 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 10-16° тепла, у південних, 06 квітня і в центральних областях 15-21°, 07 квітня в Україні зниження денної температури на 5-7°.

Березень став найсухішим за останні 35 років. В Укргідрометцентрі розповіли, чи є ризик посухи