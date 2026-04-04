Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание

В ближайшие три дня в Украине ухудшится погода - ожидаются дожди, а местами с мокрым снегом, а также заморозки на почве. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Завтра без осадков, лишь на востоке и юго-востоке ночью местами небольшой дождь; 6-7 апреля в Украине небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в понедельник и вторник местами порывы 15-20 м/с.

В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура ночью 1-9° тепла (6 апреля на востоке, северо-востоке, 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 10-16° тепла, в южных, 06 апреля и в центральных областях 15-21°, 07 апреля в Украине снижение дневной температуры на 5-7°.

