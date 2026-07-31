В Украине за полгода зарегистрировали почти 80 тысяч браков

В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали 79 516 браков, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время через органы ЗАГС расторгли брак 12 175 пар, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Почти каждый второй брак в Украине заключается онлайн

По данным Министерства юстиции, в среднем ежемесячно в Украине женятся 13,3 тысячи пар. При этом статистика свидетельствует, что традиционно больше браков заключается во втором полугодии. В частности, в прошлом году разница составляла целых 41%.

Самыми популярными датами для бракосочетания в этом году стали 14 февраля, когда поженились 1 248 пар, и зеркальная дата 26.06.2026, в которую зарегистрировали 2 528 браков.

Больше всего браков за первое полугодие зарегистрировали в Киеве - 19 928. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество в столице выросло на 38%.

Кроме того, 30 488 пар, или четыре из десяти молодоженов, воспользовались возможностью зарегистрировать брак онлайн.

Впрочем, настоящей брачной столицей Украины сейчас можно назвать Днепропетровщину: 15 545 пар. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года браков здесь стало больше в 2,7 раза. Замыкает тройку лидеров Львовщина - 8 909 браков (прирост в 1,9 раза). В целом на эти 3 региона приходится больше половины браков. Такая динамика в трех регионах страны, вероятно, связана с распространением онлайн-браков. Ведь именно в Киеве, Львове и Днепре сейчас работают Цифровые офисы государственной регистрации актов гражданского состояния. В целом роспись онлайн приобрела необычайную популярность. С начала года 4 из 10 молодоженов поженились именно таким способом. В остальных областях браков стало меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - говорится в сообщении.

Разводы

12 175 пар расторгли брак через ЗАГС в I полугодии 2026 года. Это почти на уровне соответствующего периода прошлого года - на 4% меньше. Впрочем, не только женятся, но и разводятся также чаще во втором полугодии - в среднем на 30% - говорится в сообщении.

Впрочем, в двух регионах разрывать браки стали меньше. В частности, на Житомирщине (−20%) и Полтавщине (−19%). Но такая положительная динамика скорее исключение, чем тренд. Так, например, на Тернопольщине развелось на 17% больше пар, чем за тот же период в прошлом году, на Закарпатье - +15%, тогда как на Черниговщине - +11%.

Больше всего разводов через ЗАГС в столице – 1 801, на Днепропетровщине – 1 125, на Киевщине - 898, на Одесщине – 880 и на Харьковщине – 874. Стоит отметить, что статистика разводов через ЗАГС не является исчерпывающей, ведь не учитывает пары, которые расторгли отношения через суд. Расторгнуть брак в ЗАГСе по обоюдному согласию могут только семьи, в которых нет детей и нет имущественных споров. В остальных случаях супруги должны обращаться в суд.

В целом сейчас через ЗАГС происходит, в среднем, каждый четвертый развод - говорится в сообщении.

Напомним

За год работы сервиса "Брак онлайн" в Украине поженились более 17 тысяч пар. За это время почти 3 млн признаний зафиксировано через приложение, 44 322 пары подали заявления о браке, из них 17 291 уже заключила брак по видеосвязи.