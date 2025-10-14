Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн

$41.600.10
48.110.10
ukenru
13 жовтня, 19:08 • 12208 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 20353 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 19446 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 24574 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 21924 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18564 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 16826 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12886 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13694 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13485 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
90%
750мм
Популярнi новини
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 14617 перегляди
Шлюб за розрахунком у $25000 доларів, а потім - за кордон: на Волині викрито схему втечі військовозобов'язаних 13 жовтня, 17:11 • 4988 перегляди
Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" НаконечнийPhotoVideo13 жовтня, 18:18 • 7844 перегляди
Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови КМДА13 жовтня, 19:25 • 3834 перегляди
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ22:24 • 6580 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 29739 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 29867 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 39047 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 36668 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 41739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 14654 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 18569 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 20946 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 21216 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 49012 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
Свіфт
Financial Times
E-6 Mercury

Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн

Київ • УНН

 • 842 перегляди

За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар. За цей час майже 3 млн освідчень зафіксовано через застосунок, 44 322 пари подали заяви про шлюб, з них 17 291 вже уклала шлюб по відеозв’язку.

Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн

За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар. Про це повідомляється на сайті застосунку Дія, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за цей час було зафіксовано:

  • майже 3 млн освідчень через застосунок;
    • 44 322 пари подали заяви про шлюб;
      • 17 291 з них вже уклала шлюб по відеозв’язку;
        • 1 522 пари уклали шлюб із пріоритетом для військових.

          Щодня 200 пар одружуються через цифрові офіси ДРАЦС у Києві та Львові. Завдяки цифровим послугам закохані можуть побратися в Дії з будь-якого куточка країни чи навіть з-за кордону. Незабаром кількість пар, які зможуть одружитися в Дії, зросте - відкриваємо ще один цифровий ДРАЦС

          - йдеться у повідомленні.

          Вказується, що для військовослужбовців у Шлюбі онлайн передбачений пріоритет у даті та часі.

          Щоб обрати зручний день, заходьте в застосунок Армія+ з безшовним переходом у Дію та визначте потрібну дату. У день церемонії просто відкрийте посилання в Дії - працівник цифрового ДРАЦСу вже чекатиме на вас

          - зазначається у повідомленні.

          "Цифровізуємо сервіси, щоб ваше кохання не мало кордонів", - додали у Дії.

          Нагадаємо

          У 2026 році розірвати шлюбний зв’язок можна буде швидко і без зайвої бюрократії, використавши застосунок Дія.

          Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали українці у судах від початку року: де найбільше28.08.25, 09:48 • 5680 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоТехнології
          Дія (сервіс)
          Україна