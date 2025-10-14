Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн
Київ • УНН
За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар. За цей час майже 3 млн освідчень зафіксовано через застосунок, 44 322 пари подали заяви про шлюб, з них 17 291 вже уклала шлюб по відеозв’язку.
Деталі
Зазначається, що за цей час було зафіксовано:
- майже 3 млн освідчень через застосунок;
- 44 322 пари подали заяви про шлюб;
- 17 291 з них вже уклала шлюб по відеозв’язку;
- 1 522 пари уклали шлюб із пріоритетом для військових.
Щодня 200 пар одружуються через цифрові офіси ДРАЦС у Києві та Львові. Завдяки цифровим послугам закохані можуть побратися в Дії з будь-якого куточка країни чи навіть з-за кордону. Незабаром кількість пар, які зможуть одружитися в Дії, зросте - відкриваємо ще один цифровий ДРАЦС
Вказується, що для військовослужбовців у Шлюбі онлайн передбачений пріоритет у даті та часі.
Щоб обрати зручний день, заходьте в застосунок Армія+ з безшовним переходом у Дію та визначте потрібну дату. У день церемонії просто відкрийте посилання в Дії - працівник цифрового ДРАЦСу вже чекатиме на вас
"Цифровізуємо сервіси, щоб ваше кохання не мало кордонів", - додали у Дії.
