Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн

За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар. Про це повідомляється на сайті застосунку Дія, інформує УНН.

Зазначається, що за цей час було зафіксовано:

Щодня 200 пар одружуються через цифрові офіси ДРАЦС у Києві та Львові. Завдяки цифровим послугам закохані можуть побратися в Дії з будь-якого куточка країни чи навіть з-за кордону. Незабаром кількість пар, які зможуть одружитися в Дії, зросте - відкриваємо ще один цифровий ДРАЦС

Вказується, що для військовослужбовців у Шлюбі онлайн передбачений пріоритет у даті та часі.

Щоб обрати зручний день, заходьте в застосунок Армія+ з безшовним переходом у Дію та визначте потрібну дату. У день церемонії просто відкрийте посилання в Дії - працівник цифрового ДРАЦСу вже чекатиме на вас