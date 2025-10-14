От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"

За год работы сервиса «Брак онлайн» в Украине поженились более 17 тысяч пар. Об этом сообщается на сайте приложения «Дія», информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что за это время было зафиксировано:

почти 3 млн признаний в любви через приложение;

44 322 пары подали заявления о браке;

17 291 из них уже заключила брак по видеосвязи;

1 522 пары заключили брак с приоритетом для военных.

Ежедневно 200 пар женятся через цифровые офисы ЗАГС в Киеве и Львове. Благодаря цифровым услугам влюбленные могут пожениться в «Дії» из любого уголка страны или даже из-за границы. Вскоре количество пар, которые смогут пожениться в «Дії», возрастет — открываем еще один цифровой ЗАГС - говорится в сообщении.

Указывается, что для военнослужащих в «Браке онлайн» предусмотрен приоритет в дате и времени.

Чтобы выбрать удобный день, заходите в приложение «Армия+» с бесшовным переходом в «Дію» и определите нужную дату. В день церемонии просто откройте ссылку в «Дії» — сотрудник цифрового ЗАГСа уже будет ждать вас - отмечается в сообщении.

«Цифровизируем сервисы, чтобы ваша любовь не имела границ», — добавили в «Дії».

Напомним

В 2026 году расторгнуть брачный союз можно будет быстро и без лишней бюрократии, используя приложение «Дія».

По меньшей мере 38 тысяч браков расторгли украинцы в судах с начала года: где больше всего