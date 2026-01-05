В Самаре на Днепропетровщине прекращено водоснабжение из-за аварийного порыва на водопроводе

Фото: freepik

В городе Самар Днепропетровской области из-за аварийного порыва на главном водопроводе D=500 мм временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Самарский городской совет.

Подробности

Ориентировочное время возобновления водоснабжения - сегодня, 5 января 2026 года, до 18:00, заявили в городском совете. Коммунальщики также извинились перед местными жителями за временные неудобства и поблагодарили за понимание и терпение.

Дополнительно

Кабинет министров Украины обратился в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отсрочке запланированных изменений на тарифы по воде. Глава правительства Юлия Свириденко считает, что тарифы на воду должны оставаться без изменений в течение войны.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом состоянии украинских водоканалов. По его словам, это может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения в крупных городах.

Напомним

В результате ночной российской атаки 5 декабря на энергетическую инфраструктуру Украины обесточен город Славутич Киевской области. Также без света оказались потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.