В Самаре на Днепропетровщине прекращено водоснабжение из-за аварийного порыва на водопроводе

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 2448 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 12421 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 29726 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 57191 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 71668 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 55337 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 61631 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62145 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65117 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57637 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 13686 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 20617 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 24435 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 20920 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 20083 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 12424 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 114761 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 133166 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 141548 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 276763 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 26514 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 23048 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 23159 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 32544 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 79009 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Таймс
Шахед-136

В Самаре на Днепропетровщине прекращено водоснабжение из-за аварийного порыва на водопроводе

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В городе Самар Днепропетровской области временно прекращено водоснабжение из-за аварийного порыва на главном водопроводе D=500 мм. Восстановление ожидается сегодня, 5 января 2026 года, до 18:00.

В Самаре на Днепропетровщине прекращено водоснабжение из-за аварийного порыва на водопроводе
Фото: freepik

В городе Самар Днепропетровской области из-за аварийного порыва на главном водопроводе D=500 мм временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Самарский городской совет.

Подробности

Ориентировочное время возобновления водоснабжения - сегодня, 5 января 2026 года, до 18:00, заявили в городском совете. Коммунальщики также извинились перед местными жителями за временные неудобства и поблагодарили за понимание и терпение.

Дополнительно

Кабинет министров Украины обратился в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отсрочке запланированных изменений на тарифы по воде. Глава правительства Юлия Свириденко считает, что тарифы на воду должны оставаться без изменений в течение войны.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом состоянии украинских водоканалов. По его словам, это может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения в крупных городах.

Напомним

В результате ночной российской атаки 5 декабря на энергетическую инфраструктуру Украины обесточен город Славутич Киевской области. Также без света оказались потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествия
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Киевская область
Юлия Свириденко
Харьковская область
Черниговская область
Украина