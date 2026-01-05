У Самарі на Дніпропетровщині припинено водопостачання через аварійний порив на водогоні
У місті Самар Дніпропетровської області тимчасово припинено водопостачання через аварійний порив на головному водогоні D=500 мм. Відновлення очікується сьогодні, 5 січня 2026 року, до 18:00.
Деталі
Орієнтовний час відновлення водопостачання - сьогодні, 5 січня 2026 року, до 18:00, заявили у міській раді. Комунальники також перепросили у місцевих жителів за тимчасові незручності і подякували за розуміння і терпіння.
Додатково
Кабінет міністрів України звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих змін на тарифи з води. Голова уряду Юлія Свириденко вважає, що тарифи на воду мають залишатися без змін впродовж війни.
Водночас народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів. За його словами, це може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах.
Нагадаємо
