У Самарі на Дніпропетровщині припинено водопостачання через аварійний порив на водогоні

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У місті Самар Дніпропетровської області тимчасово припинено водопостачання через аварійний порив на головному водогоні D=500 мм. Відновлення очікується сьогодні, 5 січня 2026 року, до 18:00.

У Самарі на Дніпропетровщині припинено водопостачання через аварійний порив на водогоні
Фото: freepik

У місті Самар Дніпропетровської області через аварійний порив на головному водогоні D=500 мм тимчасово припинено водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Самарівську міську раду.

Деталі

Орієнтовний час відновлення водопостачання - сьогодні, 5 січня 2026 року, до 18:00, заявили у міській раді. Комунальники також перепросили у місцевих жителів за тимчасові незручності і подякували за розуміння і терпіння.

Додатково

Кабінет міністрів України звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих змін на тарифи з води. Голова уряду Юлія Свириденко вважає, що тарифи на воду мають залишатися без змін впродовж війни.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів. За його словами, це може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах.

Нагадаємо

Внаслідок нічної російської атаки 5 грудня на енергетичну інфраструктуру України знеструмлено місто Славутич Київської області. Також без світла опинились споживачі в Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Євген Устименко

У Самарі на Дніпропетровщині припинено водопостачання через аварійний порив на водогоні | УНН