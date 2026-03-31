В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что направили запрос о выдаче бизнесмена Тимура Миндича в соответствующее ведомство Израиля. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская.

Запрос на экстрадицию Миндича направлен в Министерство юстиции Израиля.

Ранее главный детектив по делу Миндича Александр Абакумов сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро передало все необходимые документы для запуска процедуры экстрадиции в ОГП.

Однако, как сообщила Гайовская, процесс затормозился из-за выявления и необходимости устранения определенных недостатков в документах, предоставленных НАБУ.

После поступления ходатайства НАБУ о выдаче лиц в Украину, при их обработке выявлен ряд процессуальных и технических недостатков. В рабочем порядке Офис Генерального прокурора совместно с НАБУ обработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль - сообщила пресс-секретарь.

Миндич фигурирует в деле "Мидас".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.