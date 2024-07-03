В Астане президент россии владимир путин встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Во время переговоров лидеры стран обозначили цель партнерства - товарооборот в 100 миллиардов долларов. Также Эрдоган пригласил Путина в ближайшее время посетить Турцию.

Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее - отметил Эрдоган.

Ожидается, что переговоры продлятся не менее часа. российские СМИ допускают, что лидеры будут говорить в частности о ситуации в Сирии и Украине.

Справочно

Саммит ШОС пройдет в Астане 4 июля. В мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также ожидается приезд российского диктатора Владимира Путина.