Правительственная комиссия: пожар в Одесском колледже произошла и по ряду пробелов в законодательстве

“Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Но уже сейчас можно констатировать, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным, в том числе, и из-за ряда пробелов в законодательстве”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя Министерство образования и науки является основателем колледжа, оно не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. А из-за несовершенных требования по госнадзору за противопожарным состоянием и мораторий на проверки, действовал почти 4 года — ГСЧС не проверяла это учебное заведение. Более того, за неустранение выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный — 170 грн.

“Во-первых, мы должны усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности. Во-вторых, проверить все здания, где постоянно потенциально находится большое количество людей — университеты, школы, садики, больницы и так далее”, — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отмечается, что правительственная комиссия рекомендовала МВД, ГСЧС разработать ряд законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, введения добровольного страхования гражданско-правовой ответственности; проведения проверок и тому подобное.

Да, нужно также на законодательном уровне внедрить “обзор” состояния содержания зданий, в частности, путей эвакуации, средств пожаротушения, работ по реконструкции или перепланировки помещений, содержание электросетей и тому подобное.

Кроме того, требуется внесение изменений в законодательство относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательность отчислений на меры противопожарной безопасности.

Также Комиссия рекомендовала проведение в учебных заведениях проверки соблюдения пожарной безопасности, дополнительных инструктажей по безопасности жизнедеятельности, внеплановых тренировок по эвакуации. Органы власти должны привести объекты сферы управления в надлежащее противопожарное состояние и осуществить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Напомним, комиссия назвала причины смертельного пожара в одесском колледже.

Уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка. Вчера был назначен новый руководителя Главного управления ДСНС — Шулюк Вадима.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.