Пожежа в одеському коледжі: під завалами виявили перше тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Одеській області.
"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що тривають пошуки ще 13-ти людей.
Нагадаємо, рятувальники почали розбирати завали в одеському коледжі.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обвалення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.