Пожежа у коледжі в Одесі: відкрито кримінальне провадженя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якій постраждало 21 особа та 1 людина загинула розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України", - сказано у повідомлення.
На теперішній час поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місці події. Заходи з ліквідації пожежі тривають. Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок пожежі.
Як стало відомого, двоє госпіталізованих знаходяться у важкому стані.
Також наразі ще невідомо місцезнаходження 5 осіб.
На даний момент пожежа локалізована.
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