Пожар в одесском колледже: под завалами обнаружили первое тело

"Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что продолжаются поиски еще 13-ти человек.

Напомним, спасатели начали разбирать завалы в одесском колледже.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.