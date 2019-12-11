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Пожежа в Одесі: суд відправив директора коледжу під домашній арешт

Пожежа в Одесі: суд відправив директора коледжу під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний браслет", - сказали в пресслужбі.

Також наразі суд розглядає клопотання про відсторонення Кочерги від посади директора колледжу.

Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.

За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Також наразі відомо про 12 загиблих внаслідок пожежі.

Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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