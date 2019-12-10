Керівнику одеського коледжу повідомили про підозру

Так, за словами Беха, учора, 9 грудня, про підозру повідомили директорові коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочєрзі.

“Підозра вже одна оголошена керівнику коледжу. Вчора. Службова халатність. Безумовно є й інші фігуранти, і слідство триває”, — заявив начальник нацполіції.

Так, виявлені грубі порушення правил пожежної безпеки, а найголовніше — евакуації людей, які там знаходились.

“Тобто, фактично, вона (евакуація — ред.) була неможлива”, — додав Бех.

Він також зазначив, що у коледжі навчалось понад 600 учнів на платній основі, які сплачували від 10 до 14 тисяч грн на рік за навчання.

“Були кошти в коледжа, щоб забезпечити безпеку дітей? Мабуть що були. Будуть надавати оцінку діями керівництва: як використовувались ці кошти, куди”, — повідомив начальник обласної поліції.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.