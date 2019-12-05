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Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки і підпал

Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки і підпал

Київ • УНН

 • 20566 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наразі в поліції розглядають дві версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок якої загинула одна людина і зникли ще 14 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

"Вранці губернатор Одещини збирав на координаційну нараду. Під час цієї наради Олег Бех (начальник ГУНП в Одеській області - ред.), коли доповідав, розповів, що ми розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 і в рамках цього провадження, сказав, що слідство розглядає дві версії – це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, друга версія, ми також її не виключаємо, це також може бути підпал. Поки що ми просто не виключаємо. Це дві версії, ми не виключаємо ні ту, ні ту. Поки триває слідство. Ми чекаємо від ДСНС підтвердженої версії", - розповіли у поліції.

Додамо, на 12 годину пожежу повністю не загасили. Триває підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт.

За інформацією Національної поліції, залишається невідомо місце перебування 14 осіб, у тому числі 4 студентів та 11 осіб персоналу.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС). 

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадженя.

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