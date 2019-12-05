Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі: порушення пожежної безпеки і підпал

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наразі в поліції розглядають дві версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок якої загинула одна людина і зникли ще 14 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.