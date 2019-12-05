Пожежу в коледжі в Одесі досі не погасили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ліквідація смертельної пожежі в коледжі в Одесі станом на 12 годину продовжується. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.
"Станом на 12:00 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення пошкоджених будівельних конструкцій всередині будівлі. Роботи з ліквідації пожежі продовжуються. Тривають роботи з розбору конструкцій, а також підготовка до проведення пошуково-рятувальних робіт", - повідомили у відомстві.
За інформацією Національної поліції, залишається невідомо місце перебування 14 осіб, у тому числі 4 студентів та 11 осіб персоналу.
Нагадаємо, що пожежу було локалізовано о 14:18 4 грудня. Внаслідок впливу високої температури о 14:48 виникла загроза руйнування несучих конструкцій будівлі.
"Для проведення пошукових робіт в завалах залучено групу спеціальних аварійно-рятувальних робіт ДСНС, що прибула літаком з Києва", - додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС). Доля 14 осіб, які вважаються зниклими, на ранок була невідома.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі.