В ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України направило до Одеси спеціальний загін рятувальників для пошуку людей серед завалів у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, причиною загоряння у якому, найімовірніше, став несправний продовжувач. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.