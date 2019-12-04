В ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України направило до Одеси спеціальний загін рятувальників для пошуку людей серед завалів у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, причиною загоряння у якому, найімовірніше, став несправний продовжувач. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ліквідація пожежі (у будівлі коледжу — ред) досі триває, але рятувальники продовжують шукати людей. Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів. Адже станом на 21 год. 4 грудня зафіксовано 29 постраждалих”, — зазначив Куций.
За словами голови Одеської ОДА, “медики надають допомогу всім пацієнтам і борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту. На жаль, стало відомо про одну загиблу 2003 року народження”.
Куций зауважив, що “поки зарано говорити про причини загоряння (будівлі — ред). За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною став пошкоджений продовжувач”.
Він додав, що “наразі існує велика загроза обвалу стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як цю загрозу буде знято”.
“Зараз головне завдання — надати допомогу постраждалим і продовжити пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни щодо цього інциденту”, — резюмував Куций.
Нагадаємо, пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було локалізовано о 14:18 на площі 4000 м.кв. Було залучено більше 300 працівників ДСНС, поліції, медиків та 59 одиниць техніки. В результаті пожежі постраждали 29 особи, 1 особа загинула. Місце знаходження 13 осіб уточнюється.
Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.